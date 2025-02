Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira renovaram com o Flamengo - Adriano Fontes/CRF

Publicado 25/02/2025 18:16 | Atualizado 25/02/2025 18:17

Rio - O Flamengo anunciou, na tarde desta terça-feira (25), que renovou os contratos das ginastas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira. O quarteto de medalhistas olímpicas seguirá representando o Rubro-Negro na modalidade pelos próximos anos.

“Estou muito feliz por renovar meu contrato com o Flamengo mais uma vez. Já são muitos anos vestindo essa camisa e é uma honra levar o nome do clube para o mundo. Acredito que ainda temos muitas conquistas pela frente e um futuro brilhante. A renovação me deixa ainda mais motivada e orgulhosa de seguir escrevendo minha história aqui”, disse Rebeca, que está no clube desde 2011 e estendeu seu vínculo por mais quatro anos.

Outra que também seguirá na equipe por mais quatro temporadas é Flávia Saraiva, que celebrou a chance de seguir representando o time da Gávea.

Já a experiente Jade Barbosa, de 33 anos, assinou um contrato mais curto, de apenas um ano. “Quando começamos na ginástica, não imaginamos a proporção que a modalidade poderia tomar. Era impossível viver da ginástica e hoje é diferente. Ter o esporte como profissão é uma conquista e o Flamengo tem um papel fundamental nisso. Renovar e seguir ao lado das meninas me motiva ainda mais e tenho certeza de que teremos Flamengo em Los Angeles”, declarou a ginasta.

Por fim, Lorrane Oliveira vibrou com a oportunidade de seguir na equipe que defende desde os sete anos de idade: “É um orgulho enorme seguir representando esse clube que sempre foi o clube do coração e a minha paixão. Cheguei muito jovem e, hoje, aos 27 anos, continuo vestindo essa camisa com a mesma dedicação e amor. Só posso agradecer por essa trajetória e por mais essa oportunidade”.

A renovação das ginastas foi comemorada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que destacou a força do Flamengo nos esportes olímpicos.

"A renovação dos contratos com todos os atletas olímpicos e medalhistas do Flamengo reafirma, de forma incontestável, o compromisso do clube com o apoio contínuo aos esportes olímpicos no Brasil. Acreditamos que a Lei de Incentivo ao Esporte, prevista para ter um prazo determinado, deve ser perene, assim como acontece com as leis de incentivo à cultura e outras áreas no país", exaltou.