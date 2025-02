Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Rio - O gerente de relações institucionais do Flamengo , Dekko Roisman, citou Philippe Coutinho ao comentar a escolha do Vasco por mandar o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos ao invés do Maracanã. Isso porque o meio-campista foi um dos jogadores do Brasil que participou do movimento contra os gramados sintéticos no país.

"Até semana passada, o próprio Philippe Coutinho, uma das estrelas do Vasco, participou da campanha liderada pelo Neymar e outros jogadores contra o gramado sintético. E, agora, o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética", disse Roisman, aos jornalistas na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O jogo da volta, com mando do Flamengo, acontecerá no Maracanã. As duas partidas acontecerão terão início às 18h, nos dias 1º e 8 de março (sábado). Quem levar a melhor enfrenta o vencedor do confronto entre Volta Redonda e Fluminense.

"A gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, até para ter mais gente, batendo mais recorde de público, como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio Bepe, da televisão e da própria Ferj. Quis manter o jogo no Engenhão", disse o dirigente.

"O Bepe fez ponderações bem relevantes com relação à segurança. Até porque não estaremos em um sábado qualquer, é um sábado de Carnaval, teremos algumas limitações de acesso nas intermediações dos estádios. Vamos ter dois setores interditados, tanto o setor Sul quanto o setor Norte do Nilton Santos não estarão disponíveis para venda. Mas, novamente, o jogo foi confirmado para às 18h, no próximo sábado", completou posteriormente.