Executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna, ao lado do presidente do clube, PedrinhoLeandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 25/02/2025 21:09

Rio - O Executivo de Futebol Marcelo Sant'Ana explicou por que o Vasco optou por mandar o jogo de ida da semifinal do Carioca 2025, contra o Flamengo, no Estádio Nilton Santos ao invés de usar o Maracanã. O dirigente deu o panorama do ponto de vista do Cruz-Maltino e citou a exploração das receitas do dia de jogo ao justificar a escolha. Ele também citou a boa relação do Gigante da Colina com o Botafogo.

"Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Sobre a relação entre Maracanã e Nilton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade do Vasco e não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora. Nos últimos anos, o Vasco tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso em relação a isso. Pessoalmente, desde a minha chegada, ano passado, tentamos jogar, por exemplo, o clássico com o Fluminense lá, mas não foi permitido. Terminamos fazendo essa partida no Engenhão".

"O Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar outro mando de campo, permitindo a cessão do Estádio Nilton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo. Nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no Nilton Santos. Além desse aspecto institucional, para jogar no Maracanã, acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como por exemplo: o Vasco não pode ser mandante no estádio e não ter direito de explorar camarotes, alimentos e bebidas, estacionamento... São receitas significativas. Se o clube é mandante, também deveria se beneficiar também dessas receitas. Dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Nilton Santos, neste momento, é mais adequada aos interesses do Vasco".

Sant'Ana ainda afirmou que o Cruz-Maltino procurou o Flamengo no último fim de semana, mas não teve retorno. De acordo com ele, o Rubro-Negro tentou fazer contato quando a notícia de que o Vasco já se articulava para mandar o clássico no Nilton Santos vazou.

"No domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo já sobre essa possibilidade da semifinal. A gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com nosso grupo de jogadores. Abre-se a possibilidade do Nilton Santos, a gente faz um contato. Depois que vazou em público, o Flamengo tentou fazer contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas já tínhamos tido conversa com grupo de jogadores, com diretoria e com o próprio Botafogo. A gente preferiu manter nossa posição".

Agenda da semifinal



Vasco x Flamengo - sábado (1/3) - Nilton Santos - 18h (de Brasília)

Flamengo x Vasco - sábado (8/3) - Maracanã - 18h (de Brasília)