Garré está regularizado - Matheus Lima / Vasco

Publicado 25/02/2025 13:00

Rio - O atacante Benjamín Garré, de 24 anos, anunciado como reforço do Vasco no último sábado, está liberado para fazer sua estreia pelo clube carioca. O nome do argentino foi registrado no BID e está regularizado para entrar em campo no futebol brasileiro.

Garré desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta. Ele garantiu já estar apto para estrear, o que é uma boa notícia para Fábio Carille. O atacante estava no Krylya Sovetov, da Rússia, e assinou contrato até o fim de 2027.

Primeiro nome a ser confirmado para o ataque, o novo camisa 15 vascaíno é o sexto reforço do clube carioca para a temporada. Antes dele, o goleiro Daniel Fuzato; os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos; e o volante Tchê Tchê já haviam sido anunciados.

Classificado para a semifinal do Carioca, o Vasco voltará a jogar no próximo sábado. Serão dois jogos contra o Flamengo, com o Rubro-Negro tendo a vantagem de dois resultados iguais para chegar na decisão.