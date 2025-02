Lucas Freitas em jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 24/02/2025 16:55 | Atualizado 24/02/2025 17:00

Rio - Reforço para a temporada 2025 , Lucas Freitas se destacou nas últimas três partidas pelo Vasco . O zagueiro foi titular nos jogos contra Flamengo, União Rondonópolis-MT e Botafogo e aproveitou as oportunidades que recebeu nessa sequência com boas atuações.

"Sei que o futebol é muito dinâmico. Tanto quem está jogando quanto quem não está tem que estar preparado para as situações. Mas também temos grandes zagueiros. Todo mundo vem trabalhando bastante para evoluir. Isso vem elevando bem o nível do grupo", disse Lucas Freitas, na zona mista de São Januário, após a vitória do Vasco sobre o Botafogo.

Ele iniciou a temporada como reserva, já que a dupla de zaga vinha sendo formada por João Victor e Oliveira. Este último, porém, sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o jogo contra o Sampaio Corrêa, o que abriu espaço para Freitas. Oliveira voltou a ser relacionado no clássico com o Botafogo, no último domingo, mas não saiu do banco.

De acordo com dados do site "SofaScore", Lucas Freitas tem uma média de 6.3 bolas recuperadas por jogo no Campeonato Carioca, 2.8 cortes e 0.8 drible sofrido. Ele entrou em campo quatro vezes no Estadual e foi titular em três oportunidades.

Na Copa do Brasil, o Vasco só disputou uma partida, contra o União-MT, que terminou com vitória por 3 a 0. Naquele confronto, o sistema defensivo do Cruz-Maltino não foi tão exigido, mas Freitas ainda somou dois desarmes, duas interceptações e dois cortes.

Agenda

Com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0 , o Gigante da Colina confirmou a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco enfrentará o Flamengo nos dias 1º e 8 de março (dois sábados). Locais e horários dos dois jogos ainda serão confirmados.

"Entrar concentrado, entrar com a vontade que tivemos hoje. Melhorar o que não fizemos de bom na semana passada. Só o trabalho e a entrega nos vai classificar contra a boa equipe do Flamengo", disse Lucas Freitas.

"Vou buscar meu espaço, como todos vêm buscando. A gente vai dar nosso melhorar durante a semana para fazer um grande jogo contra o Flamengo", destacou.