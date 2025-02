Fábio Carille, técnico do Vasco, em entrevista coletiva - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 23/02/2025 22:07

Rio - A primeira vitória do Vasco em clássicos na temporada aconteceu neste domingo (23), em São Januário, contra o Botafogo , e garantiu a classificação da equipe para a semifinal do Campeonato Carioca. Em entrevista coletiva, o técnico Fábio Carille celebrou o resultado diante do rival, projetou a preparação para o duelo com o Flamengo, valendo vaga na grande decisão, e afirmou que o clube está um pouco atrás em relação às temporadas recentes dos rivais.

"Um clássico importante, não só pela classificação, por ser o primeiro vencido com esse grupo que está se formando. Teve muita coisa importante, fazer eles acreditarem, mas tivemos um pouco mais de tempo do que o Botafogo para trabalhar. E a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinos. Foi isso que foi feito, isso que precisamos fazer essa semana", disse Carille.

O técnico do Cruz-Maltino prevê uma resposta em relação ao que foi o confronto pela fase de classificação, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

"Aproveitar, programar bem a semana, deixar as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que possam ir para um jogo e dar melhor resposta do que foi o primeiro contra o Flamengo. Aquele segundo tempo já dá um conforto para mostrar que a gente pode, acreditar que a gente pode, organizar. Claro que em relação aos três do Rio o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões recentes, e o Flamengo vem ganhando muito. Mas o Vasco vem construindo e vai construir com trabalho do dia a dia", afirmou.

Na lista de relacionados para o clássico com o Botafogo, um nome surpreendeu: o do zagueiro argentino Capasso. Carille explicou que ele segue fora dos planos, mas foi relacionado para poder ter tempo maior para ser negociado. A janela fecha na próxima sexta-feira (28), mas a CBF tem uma janela extra para atletas que disputaram os estaduais.

"Ele não faz parte (dos planos), mas precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade de ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram quatro clubes e ele não quis ainda. Eu estou com dois meninos ali que estou gostando demais, que é o Lyncon e o Luiz Gustavo. Quero na hora que formar esse grupo abrir espaço para os meninos, para que eles possam trabalhar com a gente. A decisão sobre o Capasso, junto com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, a gente leva 12 para o banco. Se não fosse relacionado um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia mais ser negociado com clubes do Brasil até o meio do ano."

Veja outras respostas de Fábio Carille:

Avaliação de Lucas Freitas como titular

"O Freitas os jogos que ele fez no Juventude, os jogos grandes, já chamaram a atenção. É rápido, leve, de boa leitura. Ainda quero organizar mais o sistema defensivo, há uma margem para crescer com todos. É uma semana importante para trabalhar e ajustar os detalhes. Estou bastante satisfeito."

Tchê Tchê no meio-campo

"É um caso que a gente teve muito cuidado até agora porque ele não teve férias. Foi para o Mundial com o Botafogo, chegou e já se apresentou, ano passado foi bastante desgastante para ele. A gente espera o Tchê Tchê de hoje, participativo com e sem a bola. E ficando um pouquinho mais com a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer."