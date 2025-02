Loide Augusto está na mira do Vasco - Divulgação/Alanyaspor

Publicado 23/02/2025 18:46

Rio - O Vasco avançou pela contratação de Loide Augusto, de 24 anos, chegando a acordo verbal com o Alanyaspor, da Turquia. A diretoria cruz-maltina já enviou as documentações e aguarda a assinatura dos papéis para oficializar a chegada do possível reforço. As informações são do "GE".

Por parte do Alanyaspor, postura rígida em grande parte da negociação, que só foi flexibilizada nos últimos dias. No fim, pesou a vontade do atacante em defender o Gigante da Colina.

Loide Augusto chegou a se manifestar nas redes sociais escancarando o desejo de atuar pelo Vasco. O angolano mostrou muita empolgação quanto a projeto de carreira e os holofotes do futebol brasileiro.

Na reta final da janela de transferências, o Vasco acertou outras duas contratações para reforçar o setor ofensivo: Benjamin Garré, que estava no Krylya Sovetov, da Rússia, e Nuno Moreira, ex-Casa Pia, de Portugal.