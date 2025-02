Vegetti comemorando gol do Vasco na vitória sobre o Botafogo - Matheus Lima/Vasco

Publicado 23/02/2025 21:02

Rio - O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo (23), em São Januário, e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca para enfrentar o Flamengo. Autor do gol da partida em cobrança de pênalti, o centroavante Vegetti valorizou o feito da equipe e projetou o clássico com o Rubro-Negro, classificando como "sede de revanche".

"O primeiro objetivo do clube era classificar o time. Para nós é muito importante, muito importante mesmo, não só pela classificação, mas porque as pessoas estamos classificados também para a Copa do Brasil no próximo ano. Este clube tem que chegar sempre, todos os anos tem que chegar em todas as competições. Então o primeiro passo foi isso", disse, em entrevista ao "Premiere".

Adversário na luta por uma vaga na decisão, o Flamengo foi dono da melhor campanha da Taça Guanabara. Na fase classificatória, o time de Filipe Luís venceu por 2 a 0 com total controle.

"Agora a gente vai pegar o Flamengo com sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que está melhorando. Hoje já vencemos um grande time. Estamos juntos com a torcida e preparados para o que vier", concluiu o jogador.