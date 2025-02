Novo camisa 15, Garré é o sexto reforço do Vasco para a temporada - Matheus Lima / Vasco

Publicado 23/02/2025 10:20

Rio - Novo reforço, Benjamín Garré celebrou seu acerto com o Vasco. O jogador foi anunciado no último sábado (22) , sendo o primeiro nome a ser confirmado para o ataque, posição carente do clube carioca.

"Muito feliz de estar aqui. Sou consciente da magnitude que tem uma equipe como o Vasco. Futebolistas de todos os lugares tem expectativas de passar por um clube como esse. É um desaio muito grande, especial. Me encontro em um momento ideal, com pouco mais de experiência e maduro. Venho com muita energia, vontade de ajudar a equipe e desfrutar com muita responsabilidade", disse Garré à 'VascoTV'.

O argentino estava no Krylya Sovetov, da Rússia, e assinou até o fim de 2027 com o Cruz-Maltino. Apesar de já ter relatado que está "apto para jogar", deverá estar regularizado somente para a disputa do primeiro jogo de uma eventual semifinal do Carioca ou da Taça Rio, no dia 1º ou 2 de março.

"Desde o primeiro momento em que apareceram os rumores vinculados com o Vasco, tenho recebido muitas mensagens, demonstrações de carinho. Agora tenho que devolver isso dentro de campo, desfrutando, com responsabilidade", comentou.

Veja outras respostas de Benjamín Garré

Experiência internacional

"Em todos os países aprendi diferentes coisas. Estive na Argentina, com hábitos e culturas idênticas ao Brasil. Passei pela Inglaterra, pela Rússia. Aprendi muitas coisas na Europa. Chego aqui com um leque de possibilidade e conhecimentos, que acredito que me vai vir muito bem na chegada ao Vasco."

Adaptação

"Por ser estrangeiro, na hora de ter entre um mesmo país ou mesmo continente sempre é mais fácil. Por uma questão de adaptação. Mas acredito que na América do Sul, com brasileiros, argentinos, uruguaios, chilenos, creio que existem hábitos similares. Sempre é bom ter algum companheiro do mesmo país."