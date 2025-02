Sergio Palacios jogou apenas uma partida pelo Red Bull Bragantino - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

23/02/2025

Rio - Mesmo com três zagueiros contratados, o Vasco segue de olho em mais nomes para reforçar sua defesa nesta temporada. O nome da vez é o colombiano Sergio Palácios, do Red Bull Bragantino.

Inicialmente, de acordo com o canal 'Atenção, Vascaínos!', a ideia é conseguir um empréstimo junto ao clube do interior paulista. Conta a favor do Cruz-Maltino a baixa minutagem do jovem de 20 anos.

Desde foi contratado pelo Bragantino em setembro de 2024, Palacios só disputou apenas uma partida - contra o Internacional, no mesmo mês - e jogou 30 minutos. Desde então, figurou na relação de outras quatro partidas na última temporada, mas não saiu do banco.