Flamengo e Vasco se enfrentam na semifinal do Carioca 2025Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/02/2025 07:30 | Atualizado 24/02/2025 07:50

Rio - O clima é de revanche. O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0, neste domingo (23), e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Com isso, o Cruz-Maltino terminou em quarto lugar e reencontra o Flamengo na fase final. Entretanto, o Rubro-Negro foi o algoz dos vascaínos nas semifinais de 2022 e 2023, e está engasgado na garganta.

"O primeiro objetivo era classificar. Para nós é muito importante, não só pela classificação, mas porque estamos classificados também para a Copa do Brasil no próximo ano. Então o primeiro passo foi isso. Agora a gente vai pegar o Flamengo com sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que está melhorando", disse Vegetti após o jogo contra o Botafogo.

Além das eliminações no estadual, o Vasco também acumula derrotas para o Flamengo no Brasileirão, como a goleada por 4 a 1 em 2023 e a histórica derrota por 6 a 1 no ano passado — a maior diferença da história do Clássico dos Milhões no Brasileiro. Já no Carioca deste ano, o Rubro-Negro venceu o Cruz-Maltino por 2 a 0, no Maracanã.

Desde a mudança do formato do estadual em 2021, será a terceira vez que Vasco e Flamengo se enfrentam na semifinal do Carioca. No novo modelo, o Rubro-Negro chegou a final em todos os anos e conquistou dois títulos (2021 e 2024), além dos vices em 2022 e 2023 diante do Fluminense. O Vasco, por sua vez, busca encerrar o jejum de quase dez anos.