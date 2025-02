Zé Gabriel disputou 76 jogos com a camisa do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 24/02/2025 21:25

Rio - O Vasco anunciou na noite desta segunda-feira (24) a rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel, cujo o vínculo se encerraria ao fim da temporada. Ele já não fazia parte dos planos do Cruz-Maltino para o ano e, com isso, fica livre no mercado.

Zé Gabriel disputou a última Série B pelo Coritiba, retornou ao Vasco no início do ano e atuou nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca com o chamado elenco alternativo. Ele, ainda que ao lado de jogadores mais jovens, não agradou.

O jogador, de 26 anos, tinha vencimentos mensais considerados elevados pela diretoria do Vasco. Pedrinho chegou a comentar em entrevista coletiva no mês de janeiro como tentaria reduzir a folha e abrir espaço com saídas de jogadores "supervalorizados".

Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022 e teve espaço no ano seguinte sob o comando de Ramón Díaz, com boas atuações na luta contra o rebaixamento à Segundona. Ele deixa o clube com 76 jogos disputados e dois gols.