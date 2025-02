Capasso defendeu o Olimpia em 2024 e deve deixar o Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

Publicado 24/02/2025 17:12

Rio - Ainda que fora dos planos para a temporada, o zagueiro Capasso foi relacionado para o clássico do Vasco com o Botafogo, no último domingo (23), vencido por 1 a 0 pelo Cruz-Maltino. O motivo de sua presença no banco de reservas foi revelado com naturalidade pelo técnico Fábio Carille: projeção de negociação nas próximas semanas.

Isso se dá pela janela de transferências especial aberta pela CBF para que jogadores relacionados sem jogos dos estaduais tenham a possibilidade de acertar com outros clubes. Ela de 10 de março a 11 de abril.

"Ele não faz parte (dos planos), mas precisava ser relacionado um jogo para que se estenda a possibilidade de ser negociado. Pelas informações que eu tenho, já apareceram quatro clubes e ele não quis ainda. Eu estou com dois meninos ali que estou gostando demais, que são o Lyncon e o Luiz Gustavo. Quero, na hora que formar esse grupo, abrir espaço para os meninos, para que eles possam trabalhar com a gente. A decisão sobre o Capasso, junto com a diretoria, foi por isso", disse Carille.



Aos 28 anos, Capasso defendeu o Olímpia-PAR por empréstimo em 2024 e foi campeão paraguaio. Mesmo com passagem de destaque por lá, a diretoria cruz-maltina não conta com o jogador. Ele foi contratado em 2023 e tem contrato até o fim da temporada.