Nuno Moreira é o sétimo reforço do Vasco para 2025Reprodução / Vasco da Gama

Publicado 25/02/2025 14:46 | Atualizado 25/02/2025 14:52

Rio - O Vasco oficializou a chegada do atacante Nuno Moreira, de 25 anos. O novo camisa 17 do Cruz-Maltino foi contratado ao Casa Pia, de Portugal, por aproximadamente R$ 20 milhões, e assinou vínculo até dezembro de 2027.

No clube português, ele vivia a melhor temporada da carreira e era um dos destaques do elenco, com nove gols e cinco assistências em 23 jogos.

Nuno Moreira é o sétimo reforço do Vasco para 2025. Antes, foram anunciados: Daniel Fuzato (goleiro), Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos (zagueiros), Tchê Tchê (meio-campista) e Benjamín Garré (atacante).