Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 25/02/2025 22:46 | Atualizado 25/02/2025 22:47

Rio - Em nota publicada nesta terça-feira (25), o Vasco informou que a decisão do desembargador Cesar Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro, sobre a operação da SAF cruz-maltina não impactará a gestão da empresa.

Nesta noite, a Justiça acolheu o pedido da 777 Partners para reconsiderar, em parte, a liminar de maio de 2024, que deu o controle do futebol à diretoria do associativo, presidida por Pedrinho.

Com a decisão, qualquer negociação relacionada à venda da SAF do Vasco ou à alienação e oneração de ativos deverá contar com uma autorização prévia da 4ª Vara Empresarial até o julgamento do imbróglio entre clube e 777 Partners, que acontecerá no dia 12 de março

"Não há operações em curso que demandem esse tipo de negociação. Portanto, a rotina de gestão da Vasco SAF segue inalterada, assim como o processo de Recuperação Judicial , cujo pedido já se encontra sob análise da 4ª Vara Empresarial", diz um trecho da nota do Cruz-Maltino.

Veja a nota do Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público esclarecer que a decisão proferida hoje pelo Desembargador Cesar Cury, determinando que qualquer negociação relacionada à venda da Vasco SAF ou à alienação e oneração de ativos deverá contar com autorização prévia da 4ª Vara Empresarial até o julgamento do agravo de instrumento, marcado para o dia 12 do próximo mês, não impacta a gestão da Vasco SAF.



Ressaltamos que, atualmente, não há operações em curso que demandem esse tipo de negociação. Portanto, a rotina de gestão da Vasco SAF segue inalterada, assim como o processo de Recuperação Judicial, cujo pedido já se encontra sob análise da 4ª Vara Empresarial.



Seguimos firmes, cientes de que os desafios fortalecem nossa trajetória. Essa é a nossa história.



Saudações Vascaínas,



Club de Regatas Vasco da Gama