Josh Wander, sócio-fundador da 777, já deixou o comando da empresa em meio à crise - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 25/02/2025 15:37

Rio - A 777 Partners entrou nesta terça-feira (25) com pedido de tutela na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A empresa, antiga controladora da SAF do Vasco , solicita que a Justiça não analise o pedido de recuperação judicial do Cruz-Maltino antes do julgamento do dia 12 de março, sobre a liminar concedida em maio de 2024 que deu o controle do futebol à diretoria do associativo, presidida por Pedrinho.

Na solicitação, a empresa estadunidense, que passa por grave crise financeira, afirma que tomou conhecimento pela imprensa e ficou surpresa com o pedido de recuperação judicial feito pelo Vasco. Ela alega sequer ter sido consultada sobre o processo.

A 777 indicou que a aprovação do pedido de recuperação judicial seria "extremamente grave e com efeitos irreversíveis". Para os sócios do grupo, ó deve ocorrer depois do julgamento de 12 de março, já que a entrada da gestão de Pedrinho no comando da SAF via liminar seria "precária e provisória".

Em maio de 2024, foi concedida liminar pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tirando o controle da SAF do Vasco da 777 Partners. A empresa deu entrada com agravo para tentar voltar ao comando e lucrar com a venda das ações do clube.