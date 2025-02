Tchê Tchê em ação pelo Vasco - Dikran Sahagian/Vasco.

Publicado 25/02/2025 14:11

Rio - Os exames realizados pelo Vasco confirmaram uma lesão no volante Tchê Tchê, que deixou o clássico com o Botafogo, no último domingo (23), mancando. Segundo o "UOL", o jogador teve um problema no ligamento colateral medial do joelho direito.

A boa notícia é que a lesão foi menos grave do que o esperado. Tchê Tchê será reavaliado diariamente ao longo da semana e tem chances de enfrentar o Flamengo no sábado (1º), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Contra o Botafogo, Tchê Tchê teve sua melhor atuação com a camisa do Vasco. O volante fez uma partida consistente na parte defensiva e conseguiu participar da construção do jogo.

O palco do duelo com o Flamengo ainda não está definido, já que existe uma dúvida se o Vasco mandará a partida no Maracanã ou no Nilton Santos. O martelo deve ser batido nesta terça-feira (25), em reunião na Ferj.