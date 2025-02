Neyser Villarreal estava na mira do Vasco - AFP

Publicado 25/02/2025 15:49

Rio - O Vasco desistiu da contratação do atacante Neiser Villarreal, do Millonarios-COL. Segundo o "ge", o Cruz-Maltino decidiu encerrar a negociação por conta do sumiço do jogador de 19 anos e de seus representantes, que não deram retorno.

Mesmo contando com o aval do Millonarios, com quem já havia se acertado, o Vasco ficou sem resposta por parte de Villarreal. Além disso, o fato do jogador ter mais de um representante também causou insegurança ao Cruz-Maltino. Diante do cenário de incerteza, o clube achou mais prudente retirar a proposta.

Na imprensa colombiana, a informação que circula é que Villarreal não apareceu para treinar nesta semana. O Millonarios suspeita de aliciamento por parte de algum time europeu e estuda ir à Fifa.

O Vasco pagaria 2,8 milhões de dólares (o equivalente a R$ 16,1 milhões) em quatro parcelas, com 700 mil dólares (R$ 4 milhões) em variáveis por metas de desempenho, para contratar Neiser Villarreal. A princípio, o jogador se mostrou animado para defender o time carioca, mas a postura mudou nos últimos dias.

Neyser Villarreal brilhou com a camisa da seleção colombiana no Sul-Americano sub-20. Foram oito gols e quatro assistências nos nove jogos que disputou na competição.