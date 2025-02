Juninho em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 26/02/2025 11:50

pela primeira vez desde que foram liberados pelo departamento médico. O técnico Filipe Luís teve duas boas notícias no treino desta quarta-feira (26), ao poder contar com Juninho e Alex Sandro. Os dois voltaram a participar de uma atividade com o restante do elenco do Flamengo

comissão técnica rubro-negra avaliará a evolução dos dois no restante da semana para tomar uma decisão. Ainda assim, eles não estão garantidos no clássico com o Vasco no sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca . Apara tomar uma decisão.

O atacante tem mais chances de jogar a próxima partida, pois não teve lesão, e sim um um edema na coxa direita. Além disso, fazia atividades no campo em separado.



Já o lateral vem de um problema na coxa esquerda e, em casos deste tipo, é comum dar mais tempo de treinos até o retorno aos jogos. Pelo menos, Ayrton Lucas já está pronto para jogar após treinar a semana passada, recuperado de pancada no joelho esquerdo.



De La Cruz por outro lado, já participa das atividades após um corte no pé e deve ficar à disposição. A questão do campo sintético do Nilton Santos, entretanto, pode fazer com que ele seja poupado.