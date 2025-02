Danilo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/02/2025 18:19

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque importante para o clássico com o Vasco, no próximo sábado (1º), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o "ge", o zagueiro Danilo será preservado por conta de um incômodo muscular.

Sem o camisa 13, Léo Pereira será o escolhido para formar a dupla de zaga com Léo Ortiz. Como Cleiton está suspenso pelo TJD-RJ por conta do soco em Barboza no clássico com o Botafogo, os jovens João Victor, de 18 anos, e Iago, de 19, serão as únicas opções para o setor no banco de reservas.

O fato do jogo contra o Vasco acontecer no Nilton Santos, que tem gramado sintético, pesou na decisão da comissão técnica do Flamengo de preservar alguns jogadores. Além de Danilo, Juninho e Alex Sandro viviam expectativa de retorno, o que só deve acontecer no segundo jogo.

Flamengo e Vasco se enfrentam no próximo sábado (1º), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no dia 8, no Maracanã, no mesmo horário.