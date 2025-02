Marcelo empurrou árbitro após expulsão - Reprodução / X @midia_k10

Publicado 26/02/2025 19:41

Flamengo, e atualmente no Al-Jabalain, se envolveu em uma confusão durante um jogo da Segunda Divisão da Arábia Saudita nesta quarta-feira (26). Ele empurrou o árbitro da partida após ser expulso por reclamação, precisando ser contido. Em comunicado oficial, o clube reprovou a a atitude do atleta e informou que tomará medidas contra o mesmo.

Marcelo Carné, goleiro revelado pelo Flamengo, e atualmente no Al-Jabalain, se envolveu em uma confusão durante um jogo da Segunda Divisão da Arábia Saudita nesta quarta-feira (26). Ele empurrou o árbitro da partida após ser expulso por reclamação, precisando ser contido. Em comunicado oficial, o clube reprovou a a atitude do atleta e informou que tomará medidas contra o mesmo.

No último minuto dos acréscimos, com o placar em 1 a 1, o Al-Adalh marcou o gol da vitória após um chute no travessão e um rebote de cabeça de Nawaf Bo'amer. O goleiro Marcelo Carné, ex-Flamengo, alegou impedimento do adversário e recebeu cartão vermelho por reclamação. Revoltado, empurrou o árbitro e precisou ser contido pelos companheiros do Al-Jabalain. Com um jogador a menos, sua equipe acabou derrotada por 2 a 1.

O Al-Jabalain se manifestou por meio de uma nota nesta tarde, condenando a atitude do goleiro, classificada como um “comportamento individual irresponsável”. O clube também pediu desculpas ao árbitro e assegurou que o jogador será punido de acordo com as normas internas da equipe.

"A direção do Al-Jabalain Club gostaria de expressar a sua forte desaprovação pelo comportamento inadequado do goleiro brasileiro Marcelo Carné no jogo de hoje contra o Al-Adalh na Liga Yalu, em relação ao árbitro Mamdouh Al-Shahdan. Sublinhamos que este comportamento não reflete os valores e os princípios que o clube pretende consolidar e é contrário à ética desportiva em que todos acreditamos. Por sua vez, reforçamos que não aceitamos de forma alguma este comportamento de qualquer jogador e que serão tomadas as medidas legais necessárias contra o atleta, de acordo com os regulamentos internos do clube", publicou o time.

Marcelo, de 35 anos, foi revelado pelo Flamengo e subiu ao profissional em 2011. Passou por clubes como Boavista, Juventude e CSA, além de atuar brevemente em Portugal em 2023. Em setembro do mesmo ano, acertou sua transferência para o Al-Jabalain.