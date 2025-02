Vareja e Flamengo já deram início à negociação para renovar contrato - Gilvan de Souza / Flamengo

Vareja e Flamengo já deram início à negociação para renovar contratoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 26/02/2025 14:07

"Eu troquei algumas palavras com Boto (diretor de futebol). Ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz e quero ficar. Mas ainda tenho um ano de contrato. Muitos jogos, muitos compromissos com a camisa. Temos um tempo para trabalhar e decidir o que é melhor", avisou. Varela tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e já deu início às conversas para renovação. Entretanto, o lateral uruguaiopara permanecer por mais tempos."Eu troquei algumas palavras com Boto (diretor de futebol). Ele falou que a intenção é renovar. Estou muito feliz e quero ficar. Mas ainda tenho um ano de contrato. Muitos jogos, muitos compromissos com a camisa. Temos um tempo para trabalhar e decidir o que é melhor", avisou.

Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (26), Varela também demonstrou descontentamento em ter que disputar o clássico com o Vasco no Nilton Santos. O rival escolheu o estádio com campo sintético para mandar o jogo de ida da semifinal do



"Chama um pouco a atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Nilton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã", afirmou o lateral, recordando o Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (26), Varela também. O rival escolheu o estádio com campo sintético para mandar o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca , o que não foi compreendido pelo jogador."Chama um pouco a atenção porque semana passada todo mundo se juntou para jogar em campo natural. Vamos ter que ir no Nilton Santos, jogar de igual para igual e definir no Maracanã", afirmou o lateral, recordando o manifesto de vários jogadores contra a grama sintética , inclusive dos vascaínos Coutinho e Vegetti.

"Aquele campo muda tudo, a velocidade da bola, os toques. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali. Não sei por que é que eles decidiram jogar ali, para eles era melhor no Maracanã. Mas decisão já foi tomada e agora temos de a enfrentar" completou. "Aquele campo muda tudo, a velocidade da bola, os toques. Nem o Flamengo nem o Vasco vão estar à vontade. O Vasco não joga ali. Não sei por que é que eles decidiram jogar ali, para eles era melhor no Maracanã. Mas decisão já foi tomada e agora temos de a enfrentar" completou.



Outras declarações de Varela





Sobre atuar na lateral esquerda

"É uma posição em que eu jogo, mas é outro perfil. Eu tive a confiança do treinador e dos meus companheiros".



Ainda existe rivalidade com o Vasco

"É um clássico forte, não só para nós, mas para os torcedores também. Por isso temos que dar a importância que esse jogo tem. O Vasco não ganha há muito tempo, mas isso se deve ao bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então, a seriedade desse time é sempre vencer, e no sábado vamos em busca disso, de mais uma vitória".