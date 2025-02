Lorran é cria do Flamengo - Reprodução/Instagram @lorranlucas10

Publicado 27/02/2025 16:47

vem recebendo propostas de empréstimo pelo meia-atacante, que está fora dos planos de Filipe Luís, mas, segundo o "ge", só deve resolver a situação após a disputa do Campeonato Carioca. Rio - O Flamengo não tem pressa para definir o futuro de Lorran. O Rubro-Negro, que está fora dos planos de Filipe Luís, mas, segundo o "ge", só deve resolver a situação após a disputa do Campeonato Carioca.

O entendimento do Flamengo é que um empréstimo seria o melhor caminho para Lorran, que ganharia minutagem e poderia retornar ao clube no futuro. Fortaleza e Cruzeiro fizeram propostas neste modelo pelo jogador.

Gabigol foi quem fez lobby e entrou em contato com o meia-atacante. Ambos os times tiveram ajuda de ex-companheiros para tentar convencer Lorran. David Luiz ligou para o jovem de 18 anos e o incentivou a pensar com carinho na proposta do Leão do Pici, que tenta um empréstimo até o fim do ano e sem valor de compra fixado. Pelo lado do Cruzeiro,

troca de Matheus Pereira e Luiz Araújo, que acabou não avançando. Mesmo assim, o time mineiro segue interessado no jogador. Inicialmente, o Cruzeiro tentou envolver Lorran na negociação pela, que acabou não avançando. Mesmo assim, o time mineiro segue interessado no jogador.

Lorran vem treinando com o time sub-20 desde a negociação frustrada com o CSKA. Os russos chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca, o que travou as conversas.

Sem espaço com Filipe Luís,. Os russos chegaram a se acertar com o Flamengo, mas não enviaram o contrato assinado para o time carioca, o que travou as conversas.

Ao todo, o garoto soma 35 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols e três assistências, desde que se profissionalizou, em 2023. Ele teve um bom começo de Brasileiro com Tite no ano passado, mas perdeu espaço com o técnico Filipe Luís.