Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Flamengo em 2011Alexandre Vidal - Fla Imagem

Publicado 27/02/2025 12:59

Rio - Técnico do Flamengo em 2011, Vanderlei Luxemburgo disse que se arrepende por Adriano Imperador não ter voltado ao clube. Em entrevista ao PodeMais, da Fundação Podemos, o treinador relembrou que o ídolo rubro-negro tentou retornar à Gávea após deixar a Roma, mas foi vetado pela então presidente Patrícia Amorim e acabou no Corinthians.

"Quando eu estava no Flamengo, queria trazer o Adriano de volta. Ele parou muito cedo. Jogava demais. É uma das coisas das quais mais me arrependo na minha vida, por não ter feito. Eu queria trazê-lo, mas a Patrícia Amorim, então presidente, disse que ele criava muitos problemas. Eu falei: 'Deixa o problema comigo, eu resolvo'", contou Luxa.

O treinador afirmou que já tinha pensado em uma estratégia para fazer Adriano andar na linha e recuperar o bom futebol de 2009, quando foi protagonista do título brasileiro do Flamengo.

"Sabe o que eu ia fazer? Lá é perto de onde fui criado. Ia subir no morro e dizer: 'Quando ele chegar aqui, mandem ele para baixo, para eu cuidar dele'. Acho que ele teria tido mais longevidade na carreira e disputado mais uma Copa do Mundo, o que era importante. É algo que eu queria ter feito, ajudá-lo, assim como ajudei muitos outros", afirmou.

Diante da posição da diretoria, Luxemburgo acabou abrindo mão de Adriano. Na época, ele chegou a dizer em coletiva que o Imperador "estava fora da filosofia do Flamengo".

"A presidente [Patrícia Amorim] conversou comigo por telefone, sobre Adriano. Temos um projeto aqui no Flamengo e que seja pela última vez que vou falar isso. Não vamos ficar sustentando uma coisa. Adriano está fora da filosofia do Flamengo. Pela última vez. Falaram que ele é a bola da vez. Ele não é a bola da vez no Flamengo. Não fui eu que tomei a decisão sozinho. Trabalho em equipe. Foi um consenso de todos no Flamengo. Sei que vai ter gente que vai ficar chateada. Alguns vão dizer que fizemos certo e outros que fizemos errado, mas neste momento não cabe", disse na época.

Após ser vetado no Flamengo, Adriano se transferiu para o Corinthians. Apesar dos poucos jogos pelo Timão, marcou o gol que garantiu a vitória contra o Atlético-MG na 36º rodada do Brasileirão, partida que foi fundamental para o título da equipe paulista.