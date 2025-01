São Gonçalo: Eventos celebram diversidade cultural com teatro, música, feiras e diversas atividades - Renan Otto

Publicado 31/01/2025 06:52

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, preparou uma programação diversificada para o mês de fevereiro, com eventos culturais para todas as idades e gostos. Há programação nos principais equipamentos culturais da cidade: Teatro Municipal, Centro Cultural Joaquim Lavoura e Lona Cultural do Jardim Catarina.

No dia 1º de fevereiro, o Projeto C.E.N.A – Conexão Entre Amigos – promove a “Roda de Aniversário e Homenagens”, uma celebração à cultura da capoeira em homenagem aos mestres Mortália e Malhado. O evento ocorrerá a partir das 15h na Lona Cultural do Jardim Catarina, com entrada solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. A classificação etária é livre e o evento é aberto ao público.

No dia 7 de fevereiro, o Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão) receberá a Feira da Cultura, que, em parceria com a Feira Aduke, destacará o empreendedorismo local, com foco em mulheres empreendedoras. O evento acontecerá das 10h às 17h e terá entrada gratuita. Além da feira, os visitantes poderão participar do 3° Seminário de Liberdade Religiosa, Democracia e Educação. A classificação etária é livre e a feira é aberta ao público, sem requisitos específicos para participação. Em caso de condições climáticas adversas, a feira pode ser adiada.

Já no dia 9 de fevereiro, acontece o 17º Presente de Iemanjá de São Gonçalo, um evento que celebra as tradições de matriz africana com atrações musicais, culturais e uma feira de artesanato e gastronomia. O evento terá início a partir das 9h, na Praia das Pedrinhas. A entrada é gratuita e o evento é livre para todas as idades, com participação aberta ao público.

Nos dias 14 e 21 de fevereiro, o Teatro Municipal de São Gonçalo receberá o espetáculo teatral “Menina Mojubá”, abordando temas como o racismo religioso e a importância da fé afro-brasileira. As apresentações acontecerão às 19h e a classificação etária é 10 anos. Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/menina-mojuba-no-teatro-municipal-de-sg/2812141?referrer=mail.google.com&referrer=www.google.com

No dia 21 de fevereiro, o Centro Cultural Joaquim Lavoura também será palco da Feira da Cultura Aé Ilé, com a venda de artesanato, gastronomia e apresentações culturais. O evento ocorrerá das 10h às 17h, com entrada gratuita e classificação etária livre. A feira é aberta ao público e não há requisitos específicos para participação. Em caso de condições climáticas adversas, a feira pode ser adiada.

O projeto “Cores que Transformam” trará aulas gratuitas de pintura e desenho infantil às segundas-feiras, com duas turmas: a primeira às 9h30 e a segunda às 13h30. As aulas acontecem na Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina, e são voltadas para crianças a partir de 8 anos. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (21) 98143-0815. A duração do curso é de quatro meses e a participação é gratuita, mas é necessário se inscrever previamente. As aulas começam dia 10.

No dia 23 de fevereiro, o Funk na Rua traz sua Edição Especial, comandada pelo MC Sargento. O evento contará com shows de MCs renomados e percorrerá vários pontos de São Gonçalo, começando às 16h na Feira de Neves, passando pela Praça de Santa Luzia às 17h, Praça do Arsenal às 18h e finalizando às 20h na Praça da Trindade. A programação inclui sorteios de brindes e apresentações de vários MCs. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público, sem necessidade de ingresso.