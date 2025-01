São Gonçalo: ação teve inédita desobstrução da foz do Rio Marimbondo na Baía de Guanabara, por meio de escavadeira anfíbia - Fábio Guimarães

Publicado 31/01/2025 07:05

São Gonçalo - O Limpa Rio, programa que é fruto de uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Governo do Estado, segue dando frutos no município. Nesta quinta-feira (30), por exemplo, está sendo feita a dragagem do Rio Luiz Caçador com o auxílio de uma escavadeira. Esse tipo de trabalho é fundamental para reduzir os casos de alagamento no município.

O objetivo do Limpa Rio é realizar a manutenção e a limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos.

O prefeito Capitão Nelson destacou a importância do projeto, que vem sendo desenvolvido desde 2021 no município. "A gente está buscando, constantemente, reduzir o problema dos alagamentos na cidade. O MUVI, por exemplo, já está dando resultados e o Limpa Rio também. Com o programa, retiramos volumes significativos de sedimentos dos rios. Desde o início, já foram realizados cerca de 25,4 km de extensão de serviços mecânicos de limpeza e desassoreamento em diversos corpos hídricos do município de São Gonçalo", afirmou.

Os moradores que moram próximo ao Rio Luiz Caçador comemoram a limpeza do local. Hérmes Cunha, de 69 anos, mora no bairro de Nova Cidade há 30 anos. "Esse rio estava precisando há muito tempo dessa limpeza. É nítido como já melhorou o local. A máquina do Limpa Rio está aqui há um mês. O bairro enche sempre que chove, então, essa limpeza é uma esperança para nós de que a situação melhore", disse.

João Carlos de Abreu, de 68 anos, também celebrou o programa no seu bairro. "Já é uma força que está dando para nós. A limpeza está ótima! Muita gente já perdeu eletrodomésticos e móveis aqui por causa dos alagamentos das chuvas. Fica péssimo! Agora, esperamos que melhore", disse o aposentado que mora no bairro há 50 anos. Além do Rio Luiz Caçador, equipes estão no Rio Alcântara, no Rio Brandoas, Rio Marimbondo e Rio Palmeiras/Salgueiro.



Limpa Rio



Desde o início da parceria já foram contemplados parte dos rios: Alcântara/Colubandê e Afluentes, Canal Isaura Santarém, Luiz Caçador, Mutondo, Coelho, Imboaçu, Canal Califórnia e Madeira (Afluentes do Imboaçu), Brandoas, Marimbondo, Aldeia e Afluente, Salgueiro, Valério (Afluente do Salgueiro), Canal Mutuaguaçu, além da desobstrução de importantes canais de drenagens nos bairros Boaçu, Porto Velho e Neves.

No ano de 2024, foram 19 frentes de trabalho em São Gonçalo, totalizando mais de 15 mil metros de extensão com limpeza e desassoreamento de canais. Foram retiradas mais de 364 mil toneladas resíduos dos corpos hídricos da cidade de janeiro a dezembro deste último ano.

Um grande destaque é a inédita desobstrução da foz do Rio Marimbondo na Baía de Guanabara, por meio de escavadeira anfíbia, otimizando de forma significativa o escoamento das águas do corpo hídrico, além de permitir a entrada e saída de barcos dos pescadores da comunidade pesqueira do bairro Porto Novo.