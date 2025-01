Dimas Gadelha: a equipe do parlamentar identificou diversas tentativas de acesso não autorizado - Fábio Silvestre

Dimas Gadelha: a equipe do parlamentar identificou diversas tentativas de acesso não autorizadoFábio Silvestre

Publicado 31/01/2025 08:04

São Gonçalo - O deputado federal Dimas Gadelha (Partido dos Trabalhadores-RJ) relatou, através de vídeo em suas redes sociais, uma tentativa de invasão de sua conta no Instagram. O parlamentar afirma que não é a primeira vez que isso ocorre e, para garantir maior segurança e evitar futuros ataques, já conta com um novo perfil oficial.

“Tô passando por aqui pra pedir o seu apoio para curtir o nosso novo perfil no Instagram. Tentaram invadir o nosso perfil, derrubar a nossa página. Em função disso, por questões de segurança, estamos com um novo perfil, mesmo que o antigo a gente não tenha perdido, pois nossa equipe agiu rápido e conseguiu recuperar a página”, explicou o deputado federal.

A equipe do parlamentar identificou diversas tentativas de acesso não autorizado, incluindo desconexões inesperadas da conta e tentativas de alteração de senha. Embora a conta original tenha sido recuperada, os danos causados pelas invasões foram irreversíveis, comprometendo a segurança e a confiabilidade do perfil. Diante desse cenário, optou-se pela criação de um novo perfil oficial para garantir a integridade da comunicação e a proteção dos dados. O deputado passa a contar com o @dr.dimasgadelha no Instagram.