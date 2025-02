São Gonçalo: Operação integrada fiscaliza bares e restaurantes - Renan Otto

São Gonçalo: Operação integrada fiscaliza bares e restaurantesRenan Otto

Publicado 02/02/2025 19:22

São Gonçalo - As ações da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, seguem acontecendo. Neste último sábado (1°), os agentes atuaram na apuração de denúncias e fiscalização de comércios irregulares nos bairros Boaçu e Porto Velho. Neste domingo (2), as equipes estiveram na Praia das Pedrinhas.

Os fiscais notificaram estabelecimentos comerciais que não atendiam às normas, além de apurar denúncias de bares sem alvará de funcionamento, poluição sonora e uso do solo irregular. Também foram estipulados prazos para que os comerciantes regularizem a situação.

“Essas operações são muito importantes para mantermos o ordenamento urbano em nosso município. Estamos atuando primeiramente nas vias principais e, futuramente, iremos atuar dentro dos bairros, para trazer mais segurança e ordenamento urbano para a população gonçalense”, afirmou o subsecretário de Posturas, Diego Manhães.

As operações contaram com o apoio da Guarda Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal de São Gonçalo (Romu), e de agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar. Essas fiscalizações serão realizadas de forma rotineira, como parte do esforço contínuo da gestão para reprimir o uso indevido do espaço público e melhorar a qualidade de vida no município.