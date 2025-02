São Gonçalo: Provoz terá um encontro por mês, com workshops e treinamentos ministrados por fonoaudiólogos - Luiz Carvalho

São Gonçalo: Provoz terá um encontro por mês, com workshops e treinamentos ministrados por fonoaudiólogosLuiz Carvalho

Publicado 03/02/2025 22:04

São Gonçalo - A Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg) lançou, nesta segunda-feira (3), o projeto de saúde vocal “Provoz Funasg”, na abertura do ano letivo de 2025 da Secretaria de Educação, no Teatro Municipal. Além do lançamento, a fundação levou atendimento de enfermagem, verificação de pressão e glicose, vacinas, exame de IST e auriculoterapia para os servidores da Educação.

O projeto tem o objetivo de promover a preservação da saúde vocal e o bem-estar dos professores, tendo em vista o grande número de relatos de problemas vocais enfrentados pelos profissionais devido à rotina em sala de aula, o uso inadequado da voz e falta das medidas preventivas necessárias.

“O nosso objetivo principal com o Provoz é promover a preservação da saúde vocal e o bem-estar dos professores. Vamos oferecer encontros com profissionais qualificados para lidar com problemas como fadiga vocal, rouquidão e outros. Muitos professores relatam problemas vocais por causa da rotina em sala de aula e vamos ter que trabalhar em cima disso”, afirmou o presidente da Funasg, Eugênio Abreu.

O Provoz terá um encontro por mês, no período da manhã ou da tarde, com workshops e treinamentos ministrados por fonoaudiólogos, além da disponibilização de folhetos, vídeos e tutoriais online para apoio ao projeto. A professora Renata Lima aprovou a iniciativa e aproveitou para realizar a aplicação de auriculoterapia.

“Eu achei a parceria da Funasg com Educação muito proveitosa, nós professores estamos gostando muito dessa experiência de trazer esses tratamentos aqui para o evento. Com certeza vou dar continuidade à auriculoterapia, que funciona muito bem para mim. O projeto Provoz também vai ser muito importante para que a gente aprenda a usar a nossa voz sem que haja desgastes e problemas nas cordas vocais”, contou a professora.