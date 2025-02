São Gonçalo: Evento reuniu profissionais de Educação - Luiz Carvalho

Luiz Carvalho

Publicado 03/02/2025 21:58

São Gonçalo - Profissionais da Educação da rede municipal de São Gonçalo participaram, nesta segunda-feira (3), da Abertura do Ano Letivo de 2025, no Teatro Municipal de São Gonçalo. O evento contou com a palestra “Agentes da Mudança: Cultivando a Paz e a Afetividade na Educação”, da professora Nicole Stallivieri.

Com mais de 600 inscrições divididas nos turnos da manhã e da tarde, o evento teve o objetivo de fornecer um momento de conhecimento e acolhimento para os profissionais que trabalham nas escolas. O secretário de Educação, Maurício Nascimento, prestigiou o evento.

“Gostaria de agradecer a todos pela presença neste evento que a Subsecretaria de Ações Pedagógicas preparou com todo o carinho para vocês. É um momento de afetividade e reflexão sobre o papel de cada um na vida de nossos alunos. Espero que aproveitem muito o conhecimento”, disse o secretário.

A professora Nayara Nunes, da Escola Municipal Alberto Torres, contou que o tema também foi interessante para dar início ao ano escolar com o olhar de afeto para os alunos e suas histórias.

“Penso ser um movimento importante essas palestras realizadas no início do ano letivo, por ser uma forma de nós nos sentirmos acolhidos. A palestrante de hoje foi ótima, não trouxe um ponto de vista utópico sobre a educação e nosso cotidiano escolar, mas partilhou sua realidade, que conversa com a nossa. Um ponto que chamou atenção foi o cuidado dela em nos colocar como parte desse processo de afetividade, de nos reconhecermos como merecedores de atenção e afeto, para conseguirmos oferecer o melhor aos nossos educandos”, afirmou a professora.