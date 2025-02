Jardim Catarina: atividade artística infantil gratuita - Divulgação

Publicado 03/02/2025 10:50

São Gonçalo - A Lona Cultural Lídia Maria Da Silva, localizada no Jardim Catarina, está com matrículas abertas para o projeto Cores que Transformam, que oferece aulas gratuitas de pintura e desenho para crianças a partir dos 8 anos. Com o objetivo de incentivar a criatividade e a expressão artística dos pequenos, o projeto visa proporcionar uma experiência educativa e lúdica através da arte.

As aulas ocorrerão semanalmente às segundas-feiras e estão divididas em duas turmas, para atender a diferentes horários: 9h30 e 13h30. O curso terá duração de quatro meses, proporcionando aos alunos um período completo para explorar e aprimorar suas habilidades artísticas. As aulas serão conduzidas em um ambiente estimulante e acolhedor, promovendo o desenvolvimento criativo das crianças participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp, no número (21) 98143-0815. Vale destacar que as vagas são limitadas, então é importante garantir a matrícula o quanto antes.

O projeto Cores que Transformam é uma ação cultural que integra a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e conta com o apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Secretaria de Turismo e Cultura e da Prefeitura de São Gonçalo.

Serviço:



Dias: Segundas-feiras



Local: Lona Cultural Lídia Maria Da Silva – Jardim Catarina



Inscrições: (21) 98143-0815

Horários: 1ª Turma: 9h30 - 2ª Turma: 13h30 - Duração: 4 meses

Faixa etária: A partir de 8 anos