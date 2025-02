São Gonçalo: Intervenções em andamento irão beneficiar 126 ruas - Divulgação

São Gonçalo: Intervenções em andamento irão beneficiar 126 ruas Divulgação

Publicado 04/02/2025 17:59

São Gonçalo - As obras nos bairros Sacramento, Eliane e Iêda seguem a todo vapor neste início de 2025. Nesta segunda-feira (3), estão sendo feitas as primeiras calçadas e os primeiros meio-fios na Rua Caminho dos Quirins, no Sacramento. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 130 milhões no pacote de obras que é fruto de uma parceria da Secretaria das Cidades, do Governo do Estado, com a Prefeitura de São Gonçalo.

As obras irão transformar 126 ruas, sendo que 64 são do Sacramento, 28 do bairro Eliane e 34 ruas do bairro Iêda. Todas as vias receberão redes de drenagem, pavimentação, meio-fios, calçadas e sinalização. O prazo para conclusão das obras é de doze meses.

Ozenildo Maia Abreu, de 60 anos, mora no bairro do Sacramento há seis anos e afirma que nunca teve uma obra do tipo no local. "Está ótimo! Vejo os meninos da obra todos os dias aqui, trabalhando. Eu vi eles instalando as manilhas e agora fazendo as calçadas. Isso já está melhor do que antes, estamos vendo a transformação no bairro. Com o asfalto que ainda vão colocar, vai ficar melhor ainda", afirmou o comerciante.

Além das primeiras calçadas, estão sendo feitas obras de drenagem em outros pontos das 126 ruas. O objetivo das obras de drenagem é evitar alagamentos. Na Rua Caminho dos Quirins, por exemplo, a instalação de manilhas da drenagem já foi finalizada.