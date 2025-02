São Gonçalo: as manutenções nas praças são feitas rotineiramente pela Secretaria de Conservação da Prefeitura - Renan Otto

São Gonçalo: as manutenções nas praças são feitas rotineiramente pela Secretaria de Conservação da Prefeitura Renan Otto

Publicado 05/02/2025 08:06

São Gonçalo - Mais um espaço de lazer e recreação passou por melhorias em São Gonçalo. A Secretaria de Conservação concluiu a manutenção na Praça Sr. Jorge Rodrigues, conhecida como Praça do Gesso, no bairro de Santa Catarina. Foram instalados novos brinquedos e a praça ganhou nova pintura e paisagismo, além de melhorias no piso e na pintura da quadra.

As manutenções nas praças são feitas rotineiramente pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. Anteriormente, reparos foram realizados na praça de Nova Cidade. Essas readequações visam atender às necessidades da população.

O secretário de Conservação, Edson Leal, destacou a importância dessas manutenções. "A gente está reorganizando e realizando manutenções em algumas praças para que a população consiga aproveitar mais os espaços de lazer gratuitos. O prefeito Capitão Nelson sempre recomenda que a gente atue de forma a priorizar o munícipe. Todos os dias, equipes da Conservação atuam pelo município, seja na poda das árvores, na limpeza de águas pluviais ou na coleta do lixo. O nosso trabalho visa garantir uma melhor qualidade de vida para todos e as manutenções são parte disso. Por isso, pedimos que as pessoas cuidem desses espaços, incluindo os brinquedos novos, por exemplo, para que eles tenha uma maior durabilidade", disse.

A Prefeitura vem realizando também o projeto Praça Renovada, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer revitalizadas. Nesse momento, o projeto está em andamento na Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, no Jardim Alcântara, que será entregue para a população no próximo sábado, às 16h. O projeto Praça Renovada já foi concluído em 16 espaços de lazer.

OPINIÃO DO MORADOR - O aposentado José Bezerra, de 84 anos, afirmou que a praça está melhor. "Essa praça estava precisando bastante dessa manutenção. Está bonita! Eu sei que hoje mesmo de manhã havia mulheres fazendo ginástica, à tarde, as crianças jogam na quadra e ela fica cheia. As pessoas podem aproveitar melhor, sem contar na pintura que está mais bonita. Para mim, as equipes da Prefeitura fizeram tudo direitinho aqui", disse ele, que mora no bairro há mais de 20 anos.