São Gonçalo: pacientes com casos de urgência e emergência podem procurar as unidades municipais de pronto atendimentoFábio Guimarães

Publicado 05/02/2025 08:42

São Gonçalo - O serviço de Odontologia conquistou o seu espaço nas unidades de saúde da Prefeitura de São Gonçalo. Desde o início do governo do prefeito Capitão Nelson, a área recebe investimentos em novos equipamentos, equipes e serviços – desde a Atenção Básica até o atendimento de Urgência e Emergência.

Atualmente, a Subsecretaria de Odontologia, vinculada à Secretaria de Saúde, conta com 113 equipes que atuam em postos de saúde, polos sanitários e clínicas municipais – a maioria com consultórios e equipamentos novos. Esses atendimentos são a porta de entrada para os tratamentos odontológicos na cidade.

Para ter acesso aos serviços da Atenção Básica, os gonçalenses podem procurar qualquer unidade que tenha o atendimento odontológico para realizar o agendamento. Nos postos, são realizados exame clínico, restaurações em resina, raspagem de tártaro, profilaxia bucal, orientação de higiene oral, aplicação de flúor e pequenas cirurgias.

Dependendo da necessidade de cada paciente, eles podem ser encaminhados para um dos três centros de especialidades odontológicas (CEOs) de Neves, Barro Vermelho (dentro da Clínica Gonçalense do Barro Vermelho) – que foram reestruturados – e Vila Três (dentro do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo - Ciesg). Nos CEOs são oferecidos os serviços de Periodontia, Cirurgia, Endodontia, Estomatologia e o atendimento de Pacientes Especiais.

Os pacientes com casos de urgência e emergência podem procurar as unidades municipais de pronto atendimento (Umpas) de Nova Cidade, Pacheco e Santa Luzia, diariamente, das 8h às 20h. Entre 20h e 8h, o atendimento é realizado no Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto.

“Temos atendimento odontológico para todas as necessidades dos gonçalenses, um atendimento completo dentro da cidade, que começa nas USFs, passa pelos CEOS, atenção hospitalar, móvel e as emergências. Estamos otimizando as equipes e os horários. Precisamos fazer remanejamentos porque havia unidades com falta de dentista e outras com dentistas ociosos”, disse a subsecretária de Odontologia, Marília Peon.

Os gonçalenses internados nas unidades de tratamento intensivo (UTIs) do PSC e Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro, também têm o atendimento da Odontologia Hospitalar. E dois odontomóveis são usados em ações sociais por toda a cidade.

“Ainda temos as equipes de saúde bucal que realizam o trabalho nas escolas através do PSE (Programa Saúde na Escola) com atividades educativas de saúde bucal, exames clínicos, escovação supervisionada, aplicação de flúor e encaminhamento dos alunos para atendimento nas unidades de saúde. A saúde bucal é muito importante para a saúde como um todo. Com a saúde bucal em dia, podemos evitar a evolução de várias doenças no organismo”, explicou a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.