São Gonçalo: vagas de emprego e oportunidades profissionais - Reprodução

Publicado 05/02/2025 20:09

São Gonçalo - Uma nova edição do Programa Oportunidades será realizada nesta sexta-feira (7), das 10h às 16h, no segundo piso do Pátio Alcântara. Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), o Oportunidades encaminha gonçalenses para vagas de emprego. Nesta nova edição, mais de 170 vagas estarão disponíveis.

O Oportunidades facilita o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas



- 50 para motorista de ônibus urbano: para pessoas de ambos os sexos, idade entre 22 e 60 anos, com experiência comprovada na área, possuir resolução 789, com habilitação nas categorias D ou E e ensino fundamental incompleto;



- 35 vagas para manobreiro: para pessoas de ambos os sexos, não é necessário experiência, com habilitação na categoria D, idade entre 20 e 60 anos e ensino fundamental incompleto;



- 30 vagas para motorista de ônibus rodoviário: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, possuir habilitação na categoria D ou E, possuir resolução 789, idade entre 22 e 60 anos e ensino fundamental incompleto;



- 20 vagas para atendente de lojas: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência na área, com idade entre 20 e 60 anos e ensino médio completo;



- 10 vagas para fiscal de loja: para pessoas de ambos os sexos, com ou sem experiência, com idade entre 20 e 40 anos e ensino médio completo;



- 6 vagas para auxiliar administrativo: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 60 anos, experiência comprovada na área e ensino médio completo;



- 6 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, idade entre 20 e 50 anos e ensino médio completo;



- 4 vagas para consultor técnico: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada em vendas e conhecimento em mecânica automotiva, idade entre 20 e 60 anos, ensino médio completo e habilitação na categoria B;



- 3 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 20 e 60 anos, com experiência comprovada e ensino médio completo;



- 2 vagas para pintor automotivo: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, ensino médio completo, habilitação na categoria B e idade entre 20 e 60 anos;



- 2 vaga para estagiário/trainee: para pessoas de ambos os sexos, que estejam cursando administração ou engenharia mecânica, com idade entre 20 e 40 anos e com habilitação na categoria B;



- 2 vagas para estoquista: para pessoas do sexo masculino, aceita ser o primeiro emprego, com idade entre 20 e 30 anos e ensino médio completo;



- 1 vaga para ajudante de serralheiro de alumínio: para pessoas do sexo masculino, com experiência na área, idade entre 20 e 40 anos, com habilitação e com ensino fundamental incompleto;



- 1 vaga para jovem aprendiz: para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 21 anos e ensino médio completo;



- 1 vaga para piloto de teste (motorista de automóveis): para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área e conhecimento em mecânica, habilitação na categoria B, idade entre 20 e 60 anos e ensino médio completo.



Serviço:



O Programa Oportunidades será realizado no segundo piso do Pátio Alcântara, na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcântara, nesta sexta-feira (7), das 10h às 16h.