São Gonçalo: vacinas DTPa infantil, Haemophilus Influenzae tipo B (Hib), Hepatite A para adultos, Pneumocócica 13 e 23 e Hexavalente estão sendo aplicadas Renan Otto

Publicado 05/02/2025 20:16

São Gonçalo - Gonçalenses com alguns problemas específicos de condição de saúde não podem tomar as tradicionais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização. Para eles estão disponíveis seis imunizantes especiais, que são aplicados nos cinco polos sanitários da cidade após indicação médica e avaliação da Coordenação de Imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo.

As seis vacinas especiais são: DTPa infantil, Haemophilus Influenzae tipo B (Hib), Hepatite A para adultos, Pneumocócica 13 e 23 e Hexavalente. Para ter acesso, os gonçalenses têm que ter prescrição médica indicando a vacina especial, apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a identidade em qualquer unidade básica de saúde da rede municipal e nos PAMs Neves e Coelho para dar entrada no pedido.

O pedido segue para a Coordenação de Imunização, que vai avaliar o pedido baseado nas indicações do Ministério da Saúde. Se o morador estiver enquadrado nos critérios estabelecidos, ele será chamado para a vacinação, que será realizada no polo sanitário mais próximo de sua residência. Esse trâmite leva entre 15 e 30 dias para a liberação.

“Muitas pessoas não sabem das vacinas especiais. Normalmente, elas são indicadas para pacientes cardiopatas, oncológicos, que convivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos e imunodeprimidos. Nós temos as vacinas em estoque e o paciente só tem que esperar a avaliação. Há algum tempo, a gente tinha que aguardar a vacina ser liberada pelo Governo do Estado, o que levava mais tempo”, explicou a coordenadora de Imunização, Ingrid Perni.

Imunizantes – A DTPa infantil é contra difteria, tétano e coqueluche. A Haemophilus influenzae tipo B, também conhecida como Hib, combate a meningite, pneumonia, inflamação da garganta, otite, artrite, infecção da membrana que recobre o coração, infecção dos ossos, entre outras doenças mais sérias. Nessa lista também encontra-se a Hepatite A para adultos, que normalmente só é oferecida para crianças na atenção básica.

A pneumocócica conjugada 13-valente previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite e otite) causadas por 13 sorotipos de pneumococos em crianças. A pneumocócica 23 é indicada para crianças acima de dois anos, adolescentes e adultos que tenham algum problema de saúde que aumenta o risco para doença pneumocócica (diabetes, doenças cardíacas e respiratórias graves; sem baço ou com o funcionamento comprometido desse órgão; com problemas de imunidade, entre outras condições). E, por fim, a Hexavalente que é um imunizante que protege contra seis doenças infecciosas: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite e Haemophilus influenzae tipo b (Hib). A vacina hexavalente é indicada para crianças a partir dos 2 meses de idade e o esquema vacinal é de 2 ou 3 doses até os 6 meses de idade.

“As coberturas vacinais voltaram a crescer na cidade. Os gonçalenses estão se conscientizando sobre a importância da vacina como forma de prevenção. E, para aqueles que têm algum problema de saúde que impeça a vacinação tradicional, basta comunicar ao médico, que ele vai prescrever os imunizantes especiais, dependendo de cada caso. As vacinas são muito importantes, principalmente para as pessoas que estão com a imunidade baixa por ter alguma doença. Vacinar é um ato de amor”, afirmou a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.