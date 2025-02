São Gonçalo: projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) - Divulgação

08/02/2025

São Gonçalo - Com o avanço das obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vem atuando com mudanças no trânsito para facilitar o andamento das obras e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população durante as intervenções. Por causa disso, novas mudanças foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (7) e já estão em vigor.

As mudanças são as seguintes:

- Está proibido o estacionamento de veículos na Avenida Presidente Kennedy, no trecho compreendido entre o Clube Esportivo Mauá e a Rua Monteiro Lobato, no bairro Estrela do Norte. Os veículos que estiverem estacionados em desacordo com esta norma estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

- A Rua Rodrigues da Fonseca está interditada no trecho compreendido entre a Travessa Leonídia e a Rua Dr. Francisco Portela, na Parada 40. O desvio de trânsito está ocorrendo pela Travessa Leonídia, seguindo pela Rua Maria Fonseca.

- A Travessa Leonídia está com sentido único de circulação no trecho entre a Travessa Jurema e a Rua Maria Fonseca. O fluxo de veículos seguirá da Travessa Jurema em direção à Rua Maria Fonseca. Além disso, a Rua Maria Fonseca terá sentido único da Travessa Leonídia em direção à Rua Dr. Francisco Portela.

- Está proibido o estacionamento de veículos na Travessa Leonídia e na Rua Maria Fonseca. Os veículos que estiverem estacionados em desacordo, estarão sujeitos a remoção conforme previsto no Art.181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As mudanças valerão até o encerramento das obras.



MUVI - O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões. Obras seguem em andamento também nos trechos 1, 2, 3 e 5. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.