São Gonçalo: evento foi criado em 2007 por iniciativa de Mãe Márcia D?Oxum durante uma conferência de cultura - Julio Diniz

São Gonçalo: evento foi criado em 2007 por iniciativa de Mãe Márcia D?Oxum durante uma conferência de culturaJulio Diniz

Publicado 08/02/2025 07:56

São Gonçalo - Neste domingo (9), através da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio da Lei Aldir Blanc, São Gonçalo celebra O Presente de Iemanjá, evento que comemora a rica tradição dos povos de matriz africana, e que chega à sua 17ª edição, reafirmando sua importância como uma manifestação cultural e religiosa. O evento terá início a partir das 9h, na Praia das Pedrinhas. A entrada é gratuita e o evento é livre para todas as idades, com participação aberta ao público.

Criado em 2007 por iniciativa de Mãe Márcia D’Oxum durante uma conferência de cultura, o evento nasceu do desejo de homenagear Iemanjá com um presente sustentável e respeitoso à natureza, enquanto promove a memória ancestral e celebra uma das divindades mais populares do Brasil.

A programação da 17ª edição é uma celebração ampla que inclui atrações musicais e culturais, além de uma feira de artesanato e gastronomia tradicional de matriz africana. O evento como um todo é uma vitrine para a economia criativa e um propulsor do turismo em São Gonçalo, atraindo visitantes e gerando oportunidades para artesãos, artistas e empreendedores locais.



Serviço:



Data: 9 de fevereiro

Horário: A partir das 9h

Local: Praia das Pedrinhas