São Gonçalo: novo mural segue o desenho e a ideia do mural que já foi feito no local. Ambos possuem um desenho minimalista. - Fábio Guimarães

Publicado 09/02/2025 17:14

São Gonçalo - O bairro Jardim Alcântara continua recebendo melhorias. Além da construção de vagas de estacionamento e da revitalização de um espaço onde antes era feito descarte irregular de lixo, os artistas do projeto Cidade Ilustrada estão realizando a pintura de painéis, com formas abstratas, nas cores laranja e amarelo. Um mural já está pronto em uma das paredes do espaço e, nesta quinta-feira (6), teve início a confecção de mais um, desta vez, no viaduto na esquina das ruas Capitão Juvenal Figueiredo com Tiago Cardoso.

O Cidade Ilustrada surgiu no primeiro ano da atual gestão para proporcionar um ambiente agradável e conscientizar a população sobre a necessidade de conservar os espaços públicos. Por isso, o prefeito Capitão Nelson acompanha de perto a confecção dos murais, o que não foi diferente no Jardim Alcântara. "O Cidade Ilustrada vem transformando as ruas de todo o município, dando mais cor e beleza. Temos murais no MUVI, em viadutos diversos e em outros locais. Já fizemos mais de 20 painéis pela cidade e continuamos confeccionando outros diversos. O Jardim Alcântara, em especial, é um local que demos um novo visual, retiramos os lixos e estamos fazendo vagas de estacionamento e paisagismo. Então, esses murais complementam o nosso trabalho, revitalizando o bairro", afirmou.

O projeto é uma realização da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e reúne dezenas de artistas locais sob a curadoria do artista gonçalense Marcelo Eco. O novo mural do espaço segue o desenho e a ideia do mural que já foi feito no local. Ambos possuem um desenho minimalista. É o que afirma Marcelo Eco. “O desenho que estamos fazendo no viaduto é uma continuação do painel que já criamos próximo às palmeiras, ali mesmo no Jardim Alcântara. É uma imagem gráfica, abstrata e minimalista que tem uma dimensão que aparenta se destacar da parede. Queremos dar mais vida a esse ambiente através das cores”, disse.