Niterói: obras de macrodrenagem no Porto do RosaLuiz Carvalho

Publicado 11/02/2025 07:12

São Gonçalo - As obras de macrodrenagem que estão ocorrendo em 16 vias dos bairros Mutuaguaçu, Mutuá e Porto do Rosa seguem a todo vapor. Nesta segunda-feira (10), duas ruas do bairro Porto do Rosa começaram a ser pavimentadas: a Rua Guimarães Passos e a Rua Diogo Pereira. Ambas já receberam galerias de macrodrenagem, que facilitam o escoamento das águas das chuvas até a Baía de Guanabara.

A pavimentação é um dos processos finais das obras. Nessas ruas, já foram feitos os processos de macrodrenagem, instalação de calçadas e meios-fios. Essas pavimentação irá continuar em outras ruas nesta semana. Outras ruas do projeto, como a Avenida Paula Lemos, estão recebendo a instalação das galerias de macrodrenagem.

As intervenções, que vêm sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo desde o início de janeiro de 2024, estão recebendo um investimento de R$ 38 milhões e vão beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. As 16 vias em transformação são Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome.

O pacote de obras, que irá englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão, integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos e agora está sendo refeito o sistema de escoamento da água até a Baía de Guanabara.