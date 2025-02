São Gonçalo: SESC Verão 2025 acontece na cidade - Divulgação

Publicado 11/02/2025 07:07

São Gonçalo - Toni Garrido, L7nnon e Liniker são os três grandes nomes da terceira edição do Sesc Verão em São Gonçalo, que contará também com shows e participações de artistas gonçalenses. A partir da próxima sexta-feira (14) até o domingo (16), a população poderá assistir a diversos shows e participar de atividades esportivas gratuitas na Arena São Gonçalo, em Alcântara, a partir das 17h.

O cantor e compositor Toni Garrido irá se apresentar na sexta-feira (14) e o rapper L7nnon irá embalar os gonçalenses no sábado (15), ambos às 21h. E a dona do famoso álbum Caju, Liniker, se apresenta no domingo (16), a partir das 20h. Em uma iniciativa solidária, quem participar do festival poderá levar dois quilos de alimentos que serão recolhidos, na entrada, pelo Projeto Mesa Brasil, programa que atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Além das apresentações, atividades esportivas serão realizadas em quadras cercadas por LEDs, que é uma novidade da edição. Além disso, o evento terá DJs e um robô de LED.

Pela terceira vez em São Gonçalo, o evento é uma realização do Sesc RJ, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo e o Sindcomércio. Neste ano, o evento vai acontecer em mais de 20 cidades do Estado do Rio de Janeiro.