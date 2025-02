São Gonçalo: engajamento da população tem sido um dos pilares do trabalho desenvolvido pela área de soltura - Divulgação

Publicado 11/02/2025 10:59

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, encerrou o mês de janeiro com um saldo expressivo de atendimentos e ações voltadas à preservação da fauna. Ao longo do período, 198 animais passaram pela unidade, onde receberam cuidados veterinários especializados e acompanhamento contínuo para reabilitação e posterior soltura.

Entre os principais casos atendidos, destacam-se animais com ferimentos, doenças e vítimas de envenenamento. Além do trabalho de recuperação, o centro também registrou um aumento significativo na entrega voluntária de animais silvestres, resultado das ações de educação ambiental promovidas pelo projeto “Estudo Vivo”.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou o impacto positivo que a área de soltura tem gerado e a necessidade de manter o trabalho em expansão.

“A continuidade das atividades da ASAS é fundamental para a preservação da fauna e do meio ambiente em São Gonçalo. Cada animal resgatado, tratado e devolvido à natureza representa um passo importante na manutenção do equilíbrio ecológico. Além disso, as ações de educação ambiental reforçam o compromisso da cidade com a sustentabilidade e incentivam a população a agir com mais responsabilidade em relação à vida silvestre”, afirmou o secretário.É importante ressaltar que a ASAS não acolhe animais domésticos vítimas de acidentes ou maus-tratos. A área de soltura é destinada exclusivamente a animais silvestres, com foco em espécies nativas da Mata Atlântica que necessitam de resgate.Telefone da ASAS: (21) 2199-6336Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br / Comando de Polícia Ambiental - Telefone: 0300 253 1177