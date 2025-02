São Gonçalo: obras do MUVI avançadas na cidade - Julio Diniz

São Gonçalo: obras do MUVI avançadas na cidadeJulio Diniz

Publicado 11/02/2025 11:03

São Gonçalo - As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem avançando. Uma parte do trecho 4 da Avenida Presidente Kennedy, na altura do Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, foi pavimentada. Além disso, no local, foram feitas vagas de estacionamento e outras partes estão recebendo obras de drenagem.

O trecho 4 do MUVI vai do bairro Estrela do Norte até o 7° Batalhão da Polícia Militar, na Trindade, onde uma equipe também está trabalhando com rede de drenagem, construção de calçadas e ciclovia. O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. O investimento na obra é de R$ 287 milhões. Intervenções seguem em andamento também nos trechos 1, 2, 3 e 5. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.

O prefeito Capitão Nelson acompanha rotineiramente as obras do projeto. "Este é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo. Nosso governo tem como prioridade dar mais qualidade de vida para os gonçalenses e o MUVI é um dos projetos que estamos realizando para alcançar esse objetivo. A população tem reconhecido e agradecido pelas mudanças já feitas pelo projeto, principalmente no Vila Lage e Camarão, onde já realizamos paisagismo", disse. Já o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também destacou o impacto do projeto no município. “Seguimos os trabalhos no MUVI, sob a liderança do governador Cláudio Castro e a parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. É o maior projeto da história da cidade e vai levar mais qualidade de vida e menos tempo no trânsito, garantindo segurança pra pedestres e motoristas. Estamos avançando no trecho 4, fazendo todo o trabalho de pavimentação e drenagem, que vai ajudar a conter o grande volume de chuva e preparar a cidade para os futuros eventos climáticos extremos”, afirmou.