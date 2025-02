São Gonçalo: o mandato do deputado federal esteve no calçadão de Alcântara - Matheus Campany

Publicado 11/02/2025 11:21

São Gonçalo - Reclamações sobre serviços de energia elétrica e água foram as principais demandas do gabinete itinerante do deputado federal Dimas Gadelha do PT, que marcou presença no bairro Trindade na última sexta-feira.

Moradores do bairro Trindade aproveitaram o atendimento com orientação jurídica para reclamar das concessionárias de serviços públicos Enel e Águas do Rio. "Além das constantes faltas de energia elétrica, altas tarifas, fomos surpreendidos por uma multa absurda, como se houvesse algum desvio de energia, nem sequer recebemos visita da empresa para fazer vistoria. Vi o gabinete itinerante do deputado e aproveitei para pedir orientações de como devemos proceder para reverter esse abuso. O atendimento foi muito esclarecedor", declarou a dona de casa Cátia da Silva, moradora do bairro Trindade.

Dimas Gadelha também ouviu várias queixas da população sobre a falta de água no bairro. "É impressionante como a Águas do Rio é campeã de reclamações. Estou sempre nas ruas ouvindo a população não apenas em São Gonçalo e a distribuição de água tem afetado muito os moradores de várias cidades. Além da falta de abastecimento, as altas tarifas também fazem parte das principais queixas. Vou levar novamente à Brasília a solicitação para que os serviços sejam fiscalizados e agendam melhor os moradores", afirmou o parlamentar.

Neste sábado (08), o mandato do deputado federal esteve no calçadão de Alcântara a partir das 8h30. Além de orientações jurídicas, de assistência social, foram feitas aferições de pressão arterial e verificação de glicemia -- com atendimentos diversos que fazem parte do gabinete itinerante.