São Gonçalo: Presente de Iemanjá celebra a rica tradição dos povos de matriz africana, sendo uma manifestação cultural e religiosa - Julio Diniz

Publicado 11/02/2025 11:56

São Gonçalo - Centenas de pessoas estiveram presentes na 17ª edição do Presente de Iemanjá, evento gratuito realizado na Praia das Pedrinhas, neste domingo (9). O evento teve início nesta manhã e segue com atrações até o final do dia. O Presente de Iemanjá celebra a rica tradição dos povos de matriz africana, sendo uma manifestação cultural e religiosa que tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, tendo sido comtemplado pela Lei Aldir Blanc.

Um dos momentos mais especiais do dia aconteceu pouco depois das 11h, quando um barco com presentes para Iemanjá e pedido dos religiosos foi colocado no mar após uma procissão. Criado em 2007 por iniciativa de Mãe Márcia D’Oxum durante uma conferência de cultura, o evento nasceu do desejo de homenagear Iemanjá com um presente sustentável e respeitoso à natureza, enquanto promove a memória ancestral e celebra uma das divindades mais populares do Brasil. Comemorado no dia 2 de fevereiro, o Dia de Iemanjá recebe a manifestação de fé sempre no primeiro domingo após o dia 2 em São Gonçalo.

A secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, esteve no evento e destacou a importância da diversidade cultural para o município. "A Secretaria de Cultura fica muito feliz em apoiar o 17° Presente de Iemanjá. Sabemos que é uma festa tradicional na cidade e é uma manifestação cultural muito importante para nós. O papel da secretaria é dar espaço para que todas as manifestações culturais de São Gonçalo possam se apresentar. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, em um edital de R$ 100 mil. Hoje é mais uma materialização dessas políticas públicas de fomento que conseguem espalhar cultura pela cidade toda", disse. A programação da 17ª edição do evento contou, pela manhã com o Xirê, a procissão do Presente de Iemanjá, com um barco sendo levado pelos fiéis até a água da praia. Depois disso, o evento segue durante todo o dia com apresentações culturais como de Folia de Reis, do Bloco Afro, Afoxé Orunmila, Afoxé Tuala Bumoxi, Afoxé Ara Omi, apresentação da Banda de Forró Seu Ivo, de Emerson Rodrigues, Quel, Samba com Bruno Paiva e Grupo Awure, além de feira de artesanato e gastronomia tradicional de matriz africana.

A enfermeira Patrícia Caetano, de 45 anos, que segue a nação de Ketu, participa do evento anual há cinco anos e afirma que ele proporciona socialização. "Estamos todos unificados, juntos, partilhando, compartilhando ideias e informações. Trazemos também simpatizantes de outras religiões para esse evento e acontece assim uma socialização. Desejamos aqui coisas boas para todos e até para os nossos irmãos de outras religiões. Iemanjá é a mãe do mar e, por isso, colocamos oferendas no barco, com doces, flores, joias e perfumes, para ofertar para ela e colocamos pedidos também para o nosso mundo. O barco é uma simbologia, o que importa são nossos bons sentimentos e boas energias depositados ali", afirmou.

O Presente de Iemanjá atrai pessoas de todos os lugares do Rio. É o caso de Pai Carlinhos de Oxalá, morador de Mesquita, que frequenta o evento em São Gonçalo desde o início. "Nosso evento acontece sempre em fevereiro. O evento tem a parte religiosa, que é fundamental e nos une, e depois tem os eventos culturais, com show e música para relaxar e curtir. Estarmos realizando esse evento há 17 anos é um marco, uma questão de reconhecimento, que estamos aqui, que nossa energia é verdadeira, que a cultura dos nosso ancestrais está sendo perpetuada e que vai continuar por muitos anos", disse ele, que tem 53 anos. O evento contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, com equipes da Guarda Municipal.