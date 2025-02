São Gonçalo: sistema vai trazer mais segurança e agilidade - Divulgação

Publicado 24/02/2025 06:35

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo vai manter o atendimento aos inscritos no CadÚnico em todas as suas unidades durante o processo de implantação de nova plataforma do sistema. A mudança foi anunciada pelo governo federal, que irá realizar a alteração a partir de março. Todos os CRAS e a Coordenação do Bolsa Família do município irão funcionar normalmente durante a mudança da plataforma.

Segundo a secretaria, o pontos de atendimento só serão fechados no período do feriado de Carnaval. Como o atual sistema ficará fora do ar, os serviços serão realizados manualmente, até que a nova plataforma esteja em operação, mas não haverá interrupção dos atendimentos, que poderão sofrer alguma lentidão no período.

O novo Cadastro Único será automatizado, no intuito de simplificar o preenchimento das informações das famílias e evitar erros. O sistema também vai contar com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento a fim de garantir eficiência e deter fraudes. A mudança no sistema, que vai entrar em vigor em março, é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Dataprev.

No sistema atualizado, o atendimento não terá que ser interrompido por falta de internet. Será possível realizar cadastros e atualizações utilizando um aplicativo para dispositivos móveis (tablets ou celulares). Os dados coletados serão sincronizados automaticamente assim que o dispositivo se conectar à internet. Os cadastros físicos continuarão disponíveis e os formulários impressos permanecerão como uma alternativa para inscrição e atualização de dados das famílias, em caso de necessidade. Cabe citar que o Número de Identificação Social (NIS) será substituído pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), que se tornará a chave única de identificação dos cidadãos no Cadastro Único, essa mudança facilita a gestão dos benefícios e evita duplicidades.

A plataforma terá um ambiente exclusivo para capacitação online dos operadores municipais, que teve início nesta quinta-feira (20). Além disso, os funcionários irão receber um treinamento presencial para fixação do conteúdo, ministrado por um instrutor licenciado pelo MDS. O Novo CadÚnico irá funcionar da seguinte forma: Quando um dos operadores do sistema for preencher o campo com o CPF do beneficiário, as informações serão processadas automaticamente de diferentes bases do Governo Federal, como a de óbitos e nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal, Previdência Social, entre outros.

Cronograma de implantação:



28 de fevereiro - O sistema antigo (Versão 7) será desativado para migração de dados.

1° de março - Disponibilização do aplicativo offline para coleta de dados.

17 de março - Implantação da nova plataforma offline para cadastro e atualizações.