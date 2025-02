São Gonçalo: pavimentação da Av. Vinte e Dois de Maio em Itaboraí - Rafael Campos

Publicado 23/02/2025 06:41

São Gonçalo - O governador Cláudio Castro, entregou nesta sexta-feira (21/02), em Itaboraí, o primeiro trecho do projeto de revitalização da Avenida 22 de Maio, a principal no município. A via passa por ampla transformação, com obras de pavimentação, reurbanização, drenagem, e sinalização viária, além de um projeto de arborização.

O investimento total ultrapassa R$ 264 milhões, beneficiando diretamente cerca de 225 mil moradores da cidade.

"Esta obra representa um grande avanço para a mobilidade urbana de Itaboraí. Com mais infraestrutura e segurança viária, a cidade ganha fluidez no trânsito e melhora o escoamento da produção regional. É um investimento que transforma a vida das pessoas, e estamos tirando as coisas do papel, sobretudo por causa desta parceria do governo com a prefeitura", afirmou o governador Cláudio Castro.

A entrega faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à mobilidade urbana do município que incluiu a implantação de ciclovias e ciclofaixas, além da construção de espaços para lazer e esportes, como uma quadra de vôlei de areia e áreas para futmesa. No total, cinco bairros e 16 vias estão sendo beneficiados.

Mais investimentos na região - Além da entrega deste trecho da Avenida 22 de Maio, outras seis obras seguem em andamento no município, somando R$ 160 milhões em investimentos.

No bairro Santo Antônio, estão sendo aplicados mais de R$ 47 milhões em drenagem, pavimentação e sinalização viária em 55 ruas. Já na Aldeia da Prata, 16 ruas estão passando por recuperação viária, com um investimento de R$ 18 milhões e previsão de entrega para março.

Os bairros Marambaia e Vila Brasil também recebem obras de infraestrutura em 51 ruas, totalizando 17 km de melhorias e mais de R$ 41 milhões investidos. No Retiro São Joaquim, 12 ruas estão sendo revitalizadas, somando 12,6 km de intervenções e um aporte superior a R$ 46 milhões.

Além dessas frentes de trabalho, os bairros Gebara e Jardim Imperial já tiveram suas obras concluídas em 2024, com investimentos de mais de R$ 27 milhões em drenagem, pavimentação e calçadas.