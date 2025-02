São Gonçalo: hidratação de idosos durante o calor no Hospital Alberto Torres - Divulgação

São Gonçalo: hidratação de idosos durante o calor no Hospital Alberto TorresDivulgação

Publicado 18/02/2025 15:38

São Gonçalo - Devido às altas temperaturas, a equipe de nutrição dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, alerta para a necessidade de oferecer mais água aos pacientes idosos neste período. Pessoas com mais de 60 anos, sem perceber, sentem menos vontade de beber água - mas o corpo continua necessitando de uma boa quantidade de líquidos para que todo o organismo funcione bem. Assim, os idosos acabam sendo mais suscetíveis à desidratação.

De acordo com a nutricionista Aline Nascimento, é necessário lembrar aos idosos que é necessário beber água mesmo não tendo sede. “É muito importante oferecermos água ao idoso durante todo o dia. Os familiares devem criar uma rotina, como por exemplo, manter uma garrafinha térmica junto a ele. A hidratação na terceira idade merece atenção especial. E é isso que nossa equipe multidisciplinar garante”, explica a profissional que monitora os pacientes.

Ao ser liberado pela equipe médica para ingerir líquido, a equipe de nutrição entra em cena, assim como a de enfermagem. “É nesse momento que procuramos a todo momento oferecer água ao paciente idoso. Vamos até o leito e falamos sobre a importância de beber água. Mesmo com a recusa, insistimos a todo momento e a cada gole conseguimos fazer o paciente se hidratar”, explica a enfermeira Lilian Tavares.

Os pacientes José Marcos Campos, de 64 anos, e Jorge Luiz Gregório de Moraes, de 71, internados no CTI do Hospital Alberto Torres, garantem que não gostam nem um pouco de beber água. Mas a equipe de enfermagem do setor vai ao leito constantemente para lembrar aos dois a importância de ingerir o líquido. "A gente esquece, mas eles lembram sempre. Toda hora tem alguém aqui: já bebeu mais água! Com isso, bebemos todos os copinhos", disse o paciente.

Todos os seres humanos, independente da idade, precisam ingerir uma boa quantidade de água, diariamente, para que as funções vitais funcionem adequadamente. A relação entre hidratação e saúde é muito importante, pois a água desempenha papel fundamental em atividades essenciais, tais como: Lubrificação das articulações Manutenção da temperatura corporal; Transporte de nutrientes para as células, Bombeamento do sangue para o coração; Desintoxicação do organismo; e, Proteção e bom funcionamento do cérebro.

Talvez a importância da hidratação na terceira idade se mostre ainda mais compreensível quando consideramos o que pode ocorrer quando não bebemos água suficiente. Sendo assim, vale destacar que a desidratação no idoso pode resultar em uma série de sintomas, incluindo: Esquecimentos e confusão mental; Fadiga ou sensação de fraqueza; Náuseas; Olhos e boca mais secos; Mãos e pés frios; Respiração e batimentos cardíacos acelerados; Urina escura; Problemas urinários e renais; Convulsões; Irritabilidade; Problemas cardíacos; Tontura; Dores de cabeça; Pele ressecada; Cãibras musculares; e, Cansaço e falta de coordenação motora (que aumentam o risco de quedas e lesões).