São Gonçalo: distribuição de preservativos e prevenção à contaminação por ISTsJulio Diniz

Publicado 18/02/2025 06:52

São Gonçalo - O feriadão do carnaval está chegando e é importante esclarecer a população sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo a HIV. Por isso, a coordenação do Programa IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Shopping Pátio Alcântara, vai realizar uma ação especial entre os dias 19 e 21 de fevereiro, das 10h às 16h.

Durante os três dias, os gonçalenses poderão fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B no L4; e receber orientações sobre as infecções, como formas de prevenção, tratamentos e onde encontrá-los em São Gonçalo; e ainda terão distribuição de preservativos e gel lubrificante no L2. “Sempre realizamos ações de conscientização nesse período pré-carnavalesco em locais com grandes aglomerações. Informação nunca é demais. E a prevenção é o melhor remédio. No entanto, é bom lembrar que os cuidados com a saúde devem ser durante todo o ano”, disse a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Em São Gonçalo, os moradores têm acesso garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs aos preservativos durante os dias úteis da semana, das 8h às 17h. E, se alguém precisar fazer um teste rápido, também há vários locais disponíveis. “Quem quer evitar a contaminação por HIV/Aids, antes de ter exposição de risco, pode fazer a profilaxia pré-exposição (Prep), que cria uma barreira de proteção contra o vírus HIV, tendo 98% de eficácia. O propósito é prevenir e não tratar ou curar a doença. A Prep, no entanto, não protege contra outras ISTs, como sífilis, clamídia e gonorréia. O ideal é sempre usar o preservativo”, explicou a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour.

Quem fez sexo desprotegido (sem camisinha) e não quer ter dúvidas em relação à contaminação, pode realizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). O método para evitar a contaminação pelo HIV pode ser iniciado até 72 horas após a exposição da pessoa ao vírus. A medicação com anti-retroviral tem 98% de eficácia quando usada corretamente. Unidades com tratamentos, de segunda a sexta, das 8h às 17h



HIV:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Hepatite B e C:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;

PAM Alcântara (marcação às sextas);

Sífilis:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;

Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.

Locais de Atendimento da Prep (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

Urgência e Emergência, diariamente após 17h



Pronto Socorro Central, Zé Garoto

Pronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anos

Umpa de Nova Cidade

Umpa do Pacheco

Locais de testagem rápida



Postos de saúde (com exceção da Unidade de Saúde da Família de Neves), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados);

Polos sanitários – Hélio Cruz, Alcântara; Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro; Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e Jorge Teixeira de Lima, em Jardim Catarina – de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já o Washington Luiz, Zé Garoto, faz o exame às quartas, das 8h às 17h;

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40, de segunda a sexta, das 8h às 17h;

Clínica Gonçalense Dr. Zerbini, no Arsenal, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Espaço Saúde Não Pode Esperar, São Gonçalo Shopping, Boa Vista, de segunda a sexta, das 10h às 17h.