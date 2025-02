São Gonçalo: apresentação de dança traz peculiaridades de cada região do planeta - Renan Otto

Publicado 18/02/2025 06:41

São Gonçalo - No dia 23 de fevereiro, domingo, São Gonçalo vai receber o espetáculo “Continentes: Uma viagem aos 7 pontos do mundo”, às 15h30, no Teatro Municipal. A companhia Núcleo 70 convida o público para uma experiência única e imersiva em uma emocionante jornada: a apresentação conduz os espectadores por um passeio pelas culturas, ritmos e histórias dos sete continentes, unindo a força das danças urbanas com a expressividade das danças acadêmicas.

Cada ato revela a essência de uma região do planeta: da ancestralidade vibrante da África às inovações culturais da América do Norte, passando pela delicadeza asiática, a tradição europeia, a energia da Oceania e a riqueza Latino-Americana, até chegar à serenidade da Antártida. O espetáculo propõe um mergulho sensorial que celebra as diferenças e semelhanças que conectam a humanidade.

Com coreografias envolventes, figurinos marcantes e uma trilha sonora impactante, "Continentes" promete emocionar e inspirar, oferecendo ao público uma reflexão sobre diversidade e pertencimento. Os ingressos podem ser adquiridos pelo número: (21) 99560-5749.



Data: 23 de fevereiro



Horário: 15h30



Local: Teatro Municipal de São Gonçalo